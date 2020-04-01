أمير عبدالحميد: نجحت فى إختبارات الأهلي أمام الفنانين يوسف الشريف وأحمد السعدني









تحدث أمير عبد الحميد حارس مرمي النادي الأهلي السابق، عن كيفية بدايته مع القلعة الحمراء.





وقال أمير عبدالحميد، حارس مرمى النادي الأهلي سابقا، إن الخطوة المقبلة له ستكون الاتجاه إلى العمل في مجال التدريب.





وأكد أمير عبدالحميد خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "علشان خاطر الأهلي لازم نتعب، ودخلت الاختبارات في الأهلي مع الفنانين يوسف الشريف وأحمد السعدني".



