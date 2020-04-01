أمير عبدالحميد: نجحت فى إختبارات الأهلي أمام الفنانين يوسف الشريف وأحمد السعدني

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:29 ص
محمد جمال


تحدث أمير عبد الحميد حارس مرمي النادي الأهلي السابق، عن كيفية بدايته مع القلعة الحمراء. 

وقال أمير عبدالحميد، حارس مرمى النادي الأهلي سابقا، إن الخطوة المقبلة له ستكون الاتجاه إلى العمل في مجال التدريب.

وأكد أمير عبدالحميد خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "علشان خاطر الأهلي لازم نتعب، ودخلت الاختبارات في الأهلي مع الفنانين يوسف الشريف وأحمد السعدني".

وأوضح: "تم اختياري من وسط 500 حارس في الأهلي، كنا حراس كثيرة للغاية وكان هناك أكثر من موهبة ولكن بفضل الله نجحت في لفت انتباره المدربين ليتم اختياري من بين المئات".

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