عاجل| "ترامب" يحذر الأمريكيين من "أيام صعبة".. ويعد بمليارات الدولارات

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:39 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب على الشعب الأمريكي أن يستعد لأيام صعبة خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتابع "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي لكشف تطورات فيروس كورونا،: "سنقدم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة لمواجهة أزمة فيروس كورونا".

وشدد الرئيس الأمريكي، على أنه يجب على الجميع المشاركة والتضحية في مواجهة فيروس كورونا.

في حين قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الأيام المقبلة ستشكل علامة فارقة في تاريخ الأسر الأمريكية، متابعًا: "نشكر كافة المحال التجارية التي توفر الغذاء بصفة مستمرة للأمريكيين".

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن ولاية كولورادو منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها، فيما تجاوزت الوفيات في البلاد 2100 حالة واقتربت الإصابات من 120 ألف شخص.

ورفض ترامب فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما تطرق إلى ذلك في وقت سابق لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة فعلت الكثير لإبطاء انتشار فيروس كورونا خارج الصين، مضيفا أنه لولا ذلك لكانت هناك آلاف الوفيات أكثر من العدد الحالي، مؤكدا أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيبلغ ذروته خلال أسبوعين.

وحذر من أنه إذا لم يلتزم الشعب الأمريكي بقواعد التباعد الاجتماعي فسيكون هناك عدد هائل من الوفيات بفيروس كورونا، مشددا على تمديد فترة العمل بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.

وتابع ترامب: منظومتنا الصحية ظلت منهارة خلال سنوات الإدارات السابقة ولكنها الآن على درجة أفضل من الاستعداد، مضيفا أنه تم إجراء الكثير من الفحوصات، ما جعلنا نكتشف عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف ترامب أنه تم إرسال الكثير من المساعدات إلى إيطاليا للوقوف بجانبها في مواجهة انتشار فيروس كورونا

وكان الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي الأحد، إن فيروس كورونا المستجد "ينتشر أسرع مما نتصور"، مضيفا أنه تم إرسال العديد من أجهزة التنفس الصناعي لولايتي لويزيانا ونيوجيرسي وسنرسل الأدوات الطبية لنيويورك لمواجهة فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من الدول، وأحدث هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 854 ألف مصاب، وقتل نحو 42 ألف شخص، بينما تعافى نحو 177 ألف شخص.

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