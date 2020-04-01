أحمد ناجي : كان لا يجوز مشاركة الحضري اساسيًا فى كأس العالم لهذا السبب

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق، عن سبب جلوس عصام الحضري بديلًا خلال بطولة كأس العالم 2018 ومشاركة محمد الشناوي أساسيًا. 

وقال أحمد ناجي، مدرب حراس نادي سموحة حاليًا ومدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إن إنه اعتمد على محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، في كأس العالم لعدة أسباب.

وأكد ناجي في مداخلة تليفونية في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كان يجب أن نعتمد على حارس أخر غير الحضري صاحب الـ45 سنة".

وأوضح: "مكنش ينفع حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم يكون الحضري صاحب الـ45 عام"

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