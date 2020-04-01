في عيد ميلاده.. محطات في حياة ملك الاحساس فضل شاكر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

صوت لبناني حنون، ينقلنا معه في أغانيه إلى حالة من الرومانسية والحب، حصدت أغانيه شهرة كبيرة جدا وذاع صيتها في كافة الدول العربية حتى لقب بملك الاحساس.

ويصادف اليوم عيد ميلاد فضل شاكر، وذلك بعدما قدم لنا عدة أعمال غنائية حصدت شهرة ونجاحات واسعة في كافة أنحاء الدول العربية.

وفي هذا التقرير، يستعرض "الفجر الفني" أبرز المعلومات والمحطات في حياة فضل شاكر.

هو فضل عبد الرحمن شاكر شمندر المعروف بـ "فضل شاكر" وهو مغني لبناني، تبنّى الفن من صغره وعمل جاهدًا حتى أصبح من ألمع نجوم الوطن العربي.

ولد شاكر في مدينة صيدا في لبنان، وقام عمه بتغيير اسم عائلته، فقام فضل بتقليده وفعل مثله ورفع دعوى لتغيّر اسم عائلته وربحها وأصبح اسمه رسمياً فضل شاكر.

وبخلاف الاعتقاد السائد بأنه من أصل فلسطيني، فقد صرّح أنه يتشرف بأن يكون فلسطينيًا، إلا أنه "لبناني أبًا عن جد". وذكر أنه تربى في المخيمات الفلسطينية في تعمير عين الحلوة وغنى على أسطحها وبين ناسها وأنه متزوج من فلسطينية.



بدأ مسيرته الفنية عندما كان في عمر الخامسة عشر فكان يؤدّي أغاني عمالقة الفن في تلك الفترة مثل “ام كلثوم، عبد الحليم حافظ وغيرهم الكثيرون” في بلدته صيدا من خلال الأعراس والحفلات الخاصة والعامة، حتى أتيحت له الفرصة بطرح أول ألبوم له في 1998 واصدر اكثر من 11 ألبوم غنائي والعديد من الأغاني السينغل “المنفردة”، كما حاز على العديد من الجوائز والتكريمات

أطلق فضل والله زمان ألبومه الأول في 1998، الذي كان عنده ثمان أغاني أصلية

وطرح الألبوم الثاني بعنوان كان بياع القلوب أصدر في 1999، واحتلت أغانيه المرتبة 1 على كل المحطات.

وعن ألبومه الثالث فكان بعنوان كان الحب القديم، أصدر في 2000. تضمّن أغاني مشهورة جداً كاعاش مين شافك والتي انتشرت بشكل كبير.

كما أصدر في فبراير 2009 البوم بعدا عالبال الذي أبدع فيه بشكل كبير، وقدم فيه ديو " جوا الروح " مع اليسا، ويحتوي أيضا " نسيت انساك، روح، وفترقنا، من اخرتها، مجروح، فاكر لما تقولي " وقد حققت أغنية جوا الروح نجاح كبير، حيث انتشرت في ظرف ايام في مختلف أنحاء العالم.

وكانت آخر إصداراته في عام 2019، وهي أغنية "حبيتك" تقرّب من خلالها لجمهوره واستطاع إعادة شيء من مجده القديم.

وعن حياته الشخصية فقد

و تزوّج فضل شاكر بعد قصة حب بدأت في إحدى حفلاته عندما رآها وأعجب بها بشدّة، فطلب من إحدى معارفهم المشتركين أن يسألها إذا كانت تقبل أن يتقدم لها ويطلب يدها للزواج ووافقت وأنجب الزوجان طفلتهم الأولى "ألحان" ، ثم رزقا بابنهم "محمد" ع وأخيراً كانت ابنتهم "رنا".

في 2012 أعلن اعتزاله للفن الذي كان يؤديه، وولائه للدين والإسلام من خلال حياته الشخصية وفنّه، فأدّى "سوف نبقى هنا، فالموت ليس يخيفنى ومناي أن استشهدا، نوري اكتمل، سَتُسألون، سنظل فيها صامدين، بقدر الجراح"

عام 2018 وبعد محاكمته ظهر على قناة الجديد معلناً أسفه ورغبته بالعودة لحياته الطبيعية، فأصدر "ليه الجراح، شبعنا من التمثيل، مع السلامة، بديت أطيب". أغنية شبعنا من التمثيل هي تتر "شارة" مسلسل لدينا أقوال أخرى.

وقد اختارته شركة العدل لأداء هذا التتر لكن بسبب الانتقادات وانقسام الجمهور اللبناني بين مؤيد لعودته ورافضاً لها، فقد تم سحب صوت فضل شاكر من التتر كما اعتذرت شركة العدل للجمهور الرافض عودة فضل.

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