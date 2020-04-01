أحمد ناجي : الأهلي لم يتأثر برحيل الحضري ولم أكن اعرف

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:34 ص
الحضري وناجي
الحضري وناجي
محمد جمال


كشف أحمد ناجي عن توابع رحيل عصام الحضري عن النادي الأهلي عام 2008. 

وقال أحمد ناجي، مدرب حراس نادي سموحة حاليًا ومدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إن اهتمامي بالحارس الثاني والثالث هو نفس اهتمامي بالحارس الأول.

وأكد ناجي في مداخلة تليفونية في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعد رحيل عصام الحضري، لم نقلق من الدفع بأمير عبدالحميد كأساسيًا في صفوف النادي الأهلي، بسبب جاهزيته بشكل دائم".

وتابع: "لم نتأثر برحيل عصام الحضري وأمير عبدالحميد كان على قدر الثقة، ونجحنا في حصد لقب كأس مصر بأمير، كما لعبنا في كأس العالم للأندية بأمير عبدالحميد وتألق بشكل كبير فهو حارس عملاق".

وأشار: "لم أعرف برحيل الحضري إلا بعد استقلاله الطيارة ولم نتأثر برحيل الحضري بالأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب".

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