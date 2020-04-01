ترك رسالة صادمة لأهله.. التفاصيل الكاملة لانتحار شاب بالجيزة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
"مش قادر أعيش في الدنيا..سامحوني"، هذه الكلمات كانت الرسالة الأخيرة لشاب في عقده الثالث من العمر، قبل انتحار من أعلى كوبري الجامعة، ليضع بيده حدًا للحياة التي كرهها، وفاض به الكيل منها.

وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار الشاب، وصرحت بدفن جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب يعاني من أزمة نفسية، وهذا ما أكده أسرة المتوفي، موضحة أنه في الفترة الأخيرة كانت أحواله النفسية غير مستقره، وحاولوا إلحاقه بإحدى المصحات، ولكنهم فشلوا.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد قفز شاب من أعلى كوبري الجامعة، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث، لسرعة كشف الملابسات.

وانتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وانتشل الجثة، وتبين أنها جثة لشاب في بداية العقد الثالث من عمره، وتعرفوا على هويته.

وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب في العقد الثالث من عمره، وحاصل على دبلوم، وألقى نفسه من أعلى كوبري الجامعة تاركا لأهله رسالة تقول: "سامحوني".

وتبين من التحريات ومناقشة أهلية المتوفى أنه يمر بحالة نفسية سيئة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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في سياق آخر، تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط فتاة وتدعى "وردة.ر" في عقدها الثاني من العمر، من أعلى كوبري بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مصابة بكدمات وكسور متفرقة بجسدها، إثر سقوطها من أعلى الكوبري، فيما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة، لسؤالها.

وقالت شاهدة عيان، تسكن أمام الكوبري الذي وقعت به الحادثة، إنها سمعت صوت سيارة إسعاف، وعندما خرجت لمعرفة الأمر علمت بالحادث، وأن الفتاة في عمر صغير، لافتة إلى أن الفتاة كانت برفقة أهلها، عند نقلها بسيارة الإسعاف.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من أعلى كوبري البدرشين، بقرية ميت رهينة، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وأخطر مدير أمن الجيزة، بالواقعة لتولي النيابة التحقيق.

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