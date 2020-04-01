رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

أعلنت السورية رهاب بيطار محامية محمد الموسى، الشهير إعلاميًا بقتيل فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم،انسحابها من القضية التي تشغل الرأي العام.





وكشفت بيطار، في تصريحات صحفية، انسحابها حفاظا على اسمها ومكانتها، مؤكدة أن ما كانت تفعله هو وقفة إنسانية مع الطرف الأضعف، ولم تكن تتوقع أن تأتي النتيجة مسيئة بهذا الشكل".



