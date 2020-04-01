رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:32 ص
أعلنت السورية رهاب بيطار محامية محمد الموسى، الشهير إعلاميًا بقتيل فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم،انسحابها من القضية التي تشغل الرأي العام.
وكشفت بيطار، في تصريحات صحفية، انسحابها حفاظا على اسمها ومكانتها، مؤكدة أن ما كانت تفعله هو وقفة إنسانية مع الطرف الأضعف، ولم تكن تتوقع أن تأتي النتيجة مسيئة بهذا الشكل".
وأشارت إلى أن البعض سعى إلى تشويه صورتها بأشكال مختلفة، فضلا عن تعرضها لاتهامات لا أساس لها من الصحة، وبالأخص "تدميرها للقضية".
وكشفت بيطار، مؤخرًا حقيقة صورة ابنها مع نانسي عجرم، لافتة إلى أنه تم إلتقاطها من عام 2016، حيث أن ابنها مصمم حفلات لكثير من النجوم ومن الطبيعي أن يظهر معهم.