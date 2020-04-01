وفاة آخر روائي وكاتب سوفيتي شارك في الحرب الوطنية ضد ألمانيا النازية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
غيب الموت الكاتب الروائي السوفيتي الكبير، يوري بونداريف، الذي توفي بموسكو يوم 30 مارس عن عمر يناهز 96 عاما.

ولد، يوري بونداريف، في 15 مارس عام 1924 في مقاطعة سمولينسك. وتم تجنيده في صيف عام 1942 للخدمة في الجيش الأحمر حيث شارك في معركة ستالينغراد وعملية عبور نهر الدنيبر وتحرير كييف من القوات الألمانية وتحرير تشيكوسلوفاكيا.

والتحق بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) بمعهد موسكو للآداب.

يوري بونداريف معروف كمؤلف للروايات عن الحرب الوطنية العظمى. ومن بينها "الثلج الحار" و"الكتائب بحاجة إلى النيران" و"الهدوء" و"الشاطئ" و"الخيار" وغيرها.

كما أنه معروف ككاتب سيناريو الملحمة السينمائية "التحرير" عن الحرب الوطنية العظمى. وشكلت رواياته أساسا لعدد كبير من الأفلام السينمائية.

وقبل تفكك الاتحاد السوفيتي اتخذ الكاتب موقفا مناهضا لسياسة "بيريسترويكا" التي مارسها الزعيم السوفيتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف.

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