اتهم بإهمالة لابنه وعملت زوجتة خادمة.. ما لا تعرفه عن قصي خولي في عيد ميلادة الـ44



ولد الفنان قصي خولي في 1 أبريل 1976 (العمر 43 سنة) في دمشق، سوريا ويقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية إسمة بالكامل قصي بن عميد خولي.



تعليمة ودراستة

درس في البداية في كلية الحقوق ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1999. بدأ خولي مسيرته المهنية من خلال فيلم (ذاكرة صعبة)، وعمل بعدها في الدراما التليفزيونية على نحو مكثف.



حياته الزوجية وأبنائه

عام 2018 تزوج و عقد قرانه في الولايات المتحدة الأمريكية من التونسية "مديحة الحمداني" وهي ابنة الفنانة آمال علام وقد هاجرت منذ سنوات بعد إتمام دراستها إلى دبي حيث عملت بعديد الشركات المعروفة ثم انتقلت للعيش بأمريكا و هناك حصلت على الجنسية الأمريكية، رزق منها بابنه الأول "فارس " أو كما لقبّه " العميد جونيور "



مشكلته مع زوجته

اضطرت زوجتة مديحة الحمداني ابنه الفنانة آمال علام إلي التصريح لإحدى المجلات العربية إنها أصبحت تعمل كخادمة في البيوت ومربية أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل توفير المال لرعاية طفلها، مشيرة إلى أن قصي خولي يتهرب من الإنفاق عليهما.



أعماله الفنية في"التليفزيون "

قام قصي خولي بالعديد من الأدوار التليفيزيونية منها، (نساء صغيرات، عائلتي وأنا، الزير سالم ، الأرواح المهاجرة، قلة ذوق وكثرة غلبة، ليل المسافرين، قمر الزمان، الخيزران ، أحلام كبيرة،أشواك ناعمة ، أحقاد خفية.



غزلان في غابة الذئاب، انتقام الوردة، جنون العصر ، الحصرم الشامي، رسائل الحرب، شركاء يتقاسمون الخراب ، أهل الراية ، يوم ممطر، باب الحارة، تخت شرقي ، الولادة من الخاصرة ، رجال العز طلال، العشق الحرام ، أرواح عارية، الولادة من الخاصرة الجزء الثاني، سنعود بعد قليل ، الولادة من الخاصرة الجزء الثالث، سرايا عابدين، بنت الشهبندر، هارون الرشيد ، خمسة ونص).



أعماله في المسرح والسينما

رغم كون إمكانيات السينما السورية متواضعة شارك قصي في عدد من الأفلام منها فيلم "سيناريو" وهو من تأليفه وإخراجه، إلى جانب أفلام أخرى مثل "رؤى حالمة" و"العشاق " و"سبع دقائق إلى منتصف الليل". في المسرح شارك بعدد من المسرحيات أهمها "كسور" و"مدينة الغرائب" و"الدبلوماسيون".



أعمال شارك بها كضيف شرف

شارك كضيف شرف في مسلسل دنيا عام 1999، وفي مسلسل الفصول الأربعة ثم مسلسل ليل المسافرين. كما شارك في أهل الغرام وبقعة ضوء وحكم العدالة وهم من الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية بحيث يكون كل ممثل ضيف إحدى الحلقات.





وشارك مدينة المعلومات المخصص للأطفال، وفي مسلسل "على قيد الحياة"، و مسلسل بنات أكريكوز . علمًا أنه طلب منه المشاركة في مسلسل ذاكرة الجسد للمخرج نجدت أنزور إلى إلا أنه اعتذر أن المشاركة في العمل نظرًا لارتباطاته عام 2010، ظهر ايضاً في فيديو كليب أغنية "يا كثر" للفنانة نانسي عجرم عام 2011.



الجوائز التي حصل عليها

فاز مرتين بجائزة أفضل ممثل عربي عام 2006 عن دوره في مسلسل غزلان في غابة الذئاب، وفي عام 2011 عن دوره في تخت شرقي

جائزة أدونيا 2005 عن فئة أفضل ممثل دور ثاني عن دوره في مسلسل أشواك ناعمة

جائزة الإبداع الذهبية في مهرجان القاهرة الإعلامي 2006 عن دوره بمسلسل غزلان في غابة الذئاب

جائزة الإبداع الفضية في مهرجان القاهرة الإعلامي 2007 عن فئة أفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل رسائل الحب والحرب

جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية في التصويت الذي أجرته مجموعة قنوات أبوظبي الفضائية لعام 2010









يحتفل الفنان قصي خولي، اليوم بعيد ميلاده الـ 44 هو ممثل سوري متميز لة العديد من الأدوار السينيمائية والتليفزيونية تزوج ابنة الفنانة التونيسة آمال علام وأنجب منها طفلًا.