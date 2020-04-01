فايلر: وجود رمضان صبحي مع الأهلي مهم للغاية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:03 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أهمية وجود رمضان صبحي نجم الفريق، ضمن صفوفه بالموسم المقبل.

وأكد المدير الفني في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أنه لا يمتلك أي بدائل في الوقت الحالي للاعب رمضان صبحي، موضحًا أنه يتمنى استمراره.

وتابع: " لا أعلم إن كان سيستمر معنا أو لا في الموسم الجديد، ولكن علينا أن نُحضر له بديلًا، والإصابة عطلته عن المشاركة في الوقت الذي كان يحتاج إليه".

واختتم: "أتمنى أن احتفظ باللاعب ضمن الصفوف نظرًا لأهميته وكونه أحد أهم اللاعبين، ولكن في نفس الوقت سأعمل على تجهيز بدائل تحسبًا لرحيله".

ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي للأهلي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري وش محاولات حمراء لاستمراره موسم آخر.

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