ميسي يمدح محمد صلاح بتصريح مفاجئ

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:06 ص
حسام مجدي


قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بمدح المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول بتصريح مفاجئ.

وكان ميسي قد قام بإختيار محمد صلاح أيضا ضمن تشكيل الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا من وجهة نظره هذا الموسم.

كما قام ميسي بإختيار لاعبين آخرين من صفوف نادي ليفربول رفقة محمد صلاح في قائمة الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا وهما فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد نجمي الريدز.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية متحدثا عن صلاح: "صلاح كان رائعًا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوبه كثيرا".

وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.

يذكر أن نادي ليفربول كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "ترامب" يحذر الأمريكيين من "أيام صعبة".. ويعد بمليارات الدولارات

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ يوم

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ حوالي 6 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تكشف عن خبر سار بشأن "محنة" كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 م

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

08:48 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

10:55 م

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم