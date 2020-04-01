ميسي يمدح محمد صلاح بتصريح مفاجئ









قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة بمدح المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول بتصريح مفاجئ.





وكان ميسي قد قام بإختيار محمد صلاح أيضا ضمن تشكيل الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا من وجهة نظره هذا الموسم.





كما قام ميسي بإختيار لاعبين آخرين من صفوف نادي ليفربول رفقة محمد صلاح في قائمة الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا وهما فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد نجمي الريدز.





وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية متحدثا عن صلاح: "صلاح كان رائعًا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوبه كثيرا".





وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.





يذكر أن نادي ليفربول كان قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.



