فايلر يوجه نصيحة للاتحاد المصري بشأن الدوري

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:08 ص
محمد الصو
قدم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نصيحة للاتحاد المصري، بشأن استئناف مسابقة الدوري العام مرة أخرى.

وأكد فايلر خلال حواره مع قناة "أون تايم سبورت"، أنه من الممكن أن يتم استكمال المسابقة، على ملاعب الفنادق الكبرى على أن تكون معقمة، وستكون إقامتها في هذه الحالة غيرة مضرة.

وتابع: "أشتاق جدًا لمنافسات الدوري والمباريات ووضع الخطط، أتمنى تنفيذ فكرة الفنادق لأنها ستكون دفعة قوية وإيجابية لجميع اللاعبين في كل الفرق".

واختتم: " أتمنى أن ينعم جميع البشر بالصحة والعافية، وعدم المخاطرة، في ظل تلك الظروف القاسية والتي يمر بها جميع العالم".

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