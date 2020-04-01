من أفضل لاعب في الأهلي والزمالك؟.. فايلر يجيب

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:26 ص
محمد الصو
رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعليق أو الكشف عن أفضل لاعب من وجهة نظره ولفت انتباهه سواء داخل القلعة الحمراء أو الزمالك منذ توليه المسئولية الفنية.

وأكد فايلر في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "أفضل لاعب في الأهلي؟ لا أحب أن أتحدث بتلك الطريقة، أحب أن أتحدث دائمًا باسم الفريق فقط، وكل من يشارك معي من اللاعبين هم الأفضل بكل تأكيد".

وتابع: "لا أحب أيضًا الإجابة على من هو أفضل لاعب في الزمالك، لكن أنا سعيد أن في الكرة المصرية هناك منافس قوي لفريقي مثل الزمالك وغيره من الأندية".

وأضاف: " وجود أكثر من منافس داخل الدوري، يعود بشكل إيجابي علي الكرة المصرية بشكل عام، ويضعه ضمن أكبر الدوريات".

واختتم: "كنت أتمني خوض مباراة الزمالك الذي انسحب منها الفريق الأبيض، لم أكن أري أي سبب حقيقي لتأجيل المباراة، وأعتقد أن الزمالك فريق كبير يجب أن يكون معتاد علي تلك الأجواء وضغط المباريات".

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