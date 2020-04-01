فان دايك يتحدث عن أصعب المهاجمين خلال مسيرته الكروية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:30 ص
فان دايك
فان دايك
محمد الدمتناوي


تحدث النجم الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن أصعب المهاجمين الذي فابلهم خلال مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر.

حيث تحدث فان دايك في تصريحاته ردا على أسئلة الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:" هنام العديد من المهاجمين الذين من الصعب مواجهتهم، ولكن الأرجح بالنسبة لي ليونيل ميسي".

وتابع:" تتويجي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2019 لحظة خيالية، ولن أنسى تلك اللحظة أبداً، لأنها مصدر فخر".

وواصل:" سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، هو أصعب لاعب كان علي مراقبته".

وعن أكبر إنجازاته في مسيرته الكروية، أكد فان دايك:" هناك القليل لذكره.. المباراة الأولى كلاعب كرة قدم محترف، المباراة الأولى مع المنتخب الوطني، وبالطبع نهائي مدريد".

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