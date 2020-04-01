فايلر يكشف خطة الأهلي في تخطي عقبة صن داونز

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:34 ص
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خطة عبور مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد فايلر خلال تصريحات تلفزيونية، أن المباراة كانت عبارة عن ترتيب جيد قبل انطلاقها، ونجحنا في الاستحواذ على مباراتي الذهاب والعودة ولذلك نجحنا في العبور.

وأضاف: "كنت أعلم أنني سأواجه فريق كبير ويعد أحد أقوي أندية القارة في الوقت الحالي، لكن أعتقد أننا تسيدنا اللقاء بشكل كامل سواء علي ملعبنا أو في بلادهم وكنا الأفضل وكنا الأحق بالتأهل".

وتابع: "بكل تأكيد سعيد أن هناك فريقين من مصر في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا، هذا إنجاز كبير للوطن لكن أتمني تتويج الأهلي باللقب بكل تأكيد وهذا ما نعمل عليه".

وتأهل ناديي الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه الأهلي الوداد المغربي، فيما يلتقي الزمالك الرجاء البيضاوي.

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