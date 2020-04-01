فايلر: الأهلي يتعامل باحترافية مثل الأندية الأوربية

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتعامل مع مجلس إدارة النادي وعلى رأسه محمود الخطيب رئيس النادي.





وأضاف فايلر خلال استضافته على قناة "أون تايم سبورت": "عقدت أكثر من جلسة مع الخطيب، أعتقد أنه رئيس عمل رائع ودائمًا ما يرسخ جهده لخدمة الفريق".





وتابع: " ليس هناك أي خلافات بين إدارة الأهلي وأي نادي أوروبي، هنا التعامل بإحترافية شديدة مثل الدوريات الأوروبية الكبرى".





وأكمل: "أتمنى أن أقدم هنا نجاحات والتتويج بالألقاب المختلفة، لدي العديد من الأحلام هنا وسأعمل على تحقيقها".





وعن مقارنته مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق علق قائلًا: " سعيد بتلك المقارنة بكل تأكيد، لكن أعتقد أن لايزال لدي الكثير للحديث عن المقارنات، أي مدرب يدخل الاهلي يكون له فرصة لتكوين تاريخ كبير".



