فايلر: الأهلي يتعامل باحترافية مثل الأندية الأوربية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:51 ص
فايلر والخطيب
فايلر والخطيب
محمد الصو
أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتعامل مع مجلس إدارة النادي وعلى رأسه محمود الخطيب رئيس النادي.

وأضاف فايلر خلال استضافته على قناة "أون تايم سبورت": "عقدت أكثر من جلسة مع الخطيب، أعتقد أنه رئيس عمل رائع ودائمًا ما يرسخ جهده لخدمة الفريق".

وتابع: " ليس هناك أي خلافات بين إدارة الأهلي وأي نادي أوروبي، هنا التعامل بإحترافية شديدة مثل الدوريات الأوروبية الكبرى".

 وأكمل: "أتمنى أن أقدم هنا نجاحات والتتويج بالألقاب المختلفة، لدي العديد من الأحلام هنا وسأعمل على تحقيقها".

وعن مقارنته مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق علق قائلًا: " سعيد بتلك المقارنة بكل تأكيد، لكن أعتقد أن لايزال لدي الكثير للحديث عن المقارنات، أي مدرب يدخل الاهلي يكون له فرصة لتكوين تاريخ كبير".

واختتم: "جوزيه قدم الكثير للأهلي وأنا مازلت في بدايتي مع الفريق فمن الصعب جدًا المقارنة في الوقت الحالي نظرًا للانجازات العظيمة التي قدمها جوزيه مع النادي".

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تكشف عن خبر سار بشأن "محنة" كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ يوم

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 10 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 6 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "ترامب" يحذر الأمريكيين من "أيام صعبة".. ويعد بمليارات الدولارات

منذ أقل من ساعتين

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:36 م

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

08:48 م

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

10:55 م

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم