بيان من الأرصاد عن طقس الأربعاء.. والعظمى فى القاهرة 24

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر موقعها الرسمي، النشرة الجوية لـ اليوم الأربعاء الموافق 1 إبريل 2020، حيث كشفت عن حالة الجو المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات، خصوصا في ظل فترة التقلبات الجوية في البلاد.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى





طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





الوجه البحري





طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية





طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء





طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر





طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد





طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.





جنوب الصعيد





طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، كالتالي:





القاهرة العظمي 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمي 21 درجة والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمي 19 درجة والصغرى 15 درجه، وسوهاج العظمي 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمي 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمي 20 درجة والصغرى 08 درجات.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: جنوبية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية غربية.





وكان حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس في هذه الأيام حتي شم النسيم، على أن يكون تخفيف الملابس بشكل محدود، وأكد على أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار، لأن فصل الربيع سيشهد تقلبات قوية بالأحوال الجوية.



