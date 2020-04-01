بيان من الأرصاد عن طقس الأربعاء.. والعظمى فى القاهرة 24

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر موقعها الرسمي، النشرة الجوية لـ اليوم الأربعاء الموافق 1 إبريل 2020، حيث كشفت عن حالة الجو المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات، خصوصا في ظل فترة التقلبات الجوية في البلاد.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

الوجه البحري

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد

طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، كالتالي:

القاهرة العظمي 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمي 21 درجة والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمي 19 درجة والصغرى 15 درجه، وسوهاج العظمي 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمي 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسانت كاترين العظمي 20 درجة والصغرى 08 درجات.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: جنوبية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية غربية.

وكان حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس في هذه الأيام حتي شم النسيم، على أن يكون تخفيف الملابس بشكل محدود، وأكد على أهمية متابعة النشرات الجوية باستمرار، لأن فصل الربيع سيشهد تقلبات قوية بالأحوال الجوية.

بيان من الأرصاد عن طقس الأربعاء.. والعظمى فى القاهرة 24
بيان من الأرصاد عن طقس الأربعاء.. والعظمى فى القاهرة 24

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس حالة الجو اليوم بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس

أخبار تهمك

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 12 ساعة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 16 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ ساعة و 15 دقيقة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة بشأن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

منذ ساعتين

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9 درجات

"الأرصاد": طقس الغد مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار بهذه المناطق

أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على طقس اليوم الخميس

شبورة صباحا وبارد ليلا.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد

بعد أمطار وأتربة اليوم.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الجمعة

الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس الغد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:07 ص

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

07:16 ص

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

11:36 م

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

02:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم