فايلر يكشف سبب تراجع آداء الأهلي بعد العبور الإفريقي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:58 ص
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السر وراء اختلاف الأداء بين بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن هذا أمر طبيعي، فهناك عقبات مثل السفر الطويل وخلافه، وهذا ما يختلف عن البطولة المحلية.

وأضاف: "الدوري المحلي أن تعلم منافسيك بشكل جيد، لكن في بطولة إفريقيا فأنت تواجه أفضل الفرق في القارة وأبطال بلادهم وذلك يصعب من المواجهة بكل تأكيد".

وتطرق فايلر للحديث عن مشكلة الإصابات قائلًا: " نتعرض للعديد من الإصابات خلال المباريات، ولا يوجد مشاكل لي مع الجهاز الطبي، أحترم عملهم جدًالكن يوجد عدد من الاصابات التي تطول بعض الشئ بشكل غريب".

واختتم: "يجب أن نبحث عن المشكلة والحلول وهذا ما نعمل عليه، خاصةً أن الفريق يمتلك العديد من الأسماء الكبيرة وفقدان أحدهم هو ضربة قوية لنا".

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