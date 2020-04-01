عاصي الحلاني لـ"الفجر الفني": دور الفنان في أزمة "كورونا" يجب أن يكون إيجابيا .. وأعشق اللهجة المصرية لهذا السبب (حوار)

في البداية حدثنا عن تفاصيل ألبومك الجديد.. وكيف كانت تجربتك فيه ؟



تتقن اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية.. هل وجدت صعوبة لتعلم هذه اللهجات؟



ما نصيحتك للمطرب الذي يريد تعلم عدة لهجات؟



ما أقرب لهجة لقلبك وأحببتها بخلاف لهجتك اللبنانية؟



هل ترى أن طرح الأغاني على طريقة الألبوم أفضل من السنجل؟



ما الألبوم الذي تعتبره بداية انطلاقة في مشوارك الفني؟



ما الأغنية التي تعبر عن حالة عاصي الحلاني حالياً؟



ما هي المميزات والسلبيات التي تراها في برامج اكتشاف المواهب؟



اتهمت برامج اكتشاف المواهب للاطفال بأنها تؤثر بالسلب على الطفل أكثر من الايجاب.. ماتعليقك؟



من هم مطربين عاصي الحلاني المفضلين؟



خضت تجربة التمثيل مرة واحدة.. ما تقييمك لنفسك كممثل؟



هل أنت من مهتمي السوشيال ميديا.. وكيف تتعامل مع الشائعات التي توجه لك؟



كيف ترى اللون الشعبي في مصر؟



ماهى معايير المطرب الناجح من وجهة نظرك؟



العالم يمر بأزمة كورونا.. وجه رسالة لجمهورك من خلالنا؟



وكيف يقضي عاصي الحلاني وقته خلال فترة الحدر المنزلي؟



مالطريقة التي يستطيع الفنان من خلالها أن يكون له دور مؤثر في مثل هذه الأزمات؟



في نهاية حديثنا.. ما طموحات عاصي الحلاني في الغناء وما الذي يسعي لتحقيقه؟











لقبه جمهوره بفارس الأغنية العربية، أصبح واحدًا من العلامات البارزة في الصوت الغنائي العربي بصوته الجبلي القوي ونبرته المميزة، استطاع أن يحقق العديد من النجاحات على مدار مشواره الفني الحافل، كما تألق بإحيائه حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.أجري "الفجر الفني" حوارًا خاص مع المطرب اللبناني عاصى الحلاني، الذي تحدث عن تفاصيل ألبومه الجديد، تعليقه على اللون الشعبي في مصر، المميزات والسلبيات التي يراها في برامج اكتشاف المواهب، طموحاته في مجال الغناء.وإلي نص الحوار..الألبوم الجديد مكون من 10 أغنيات متنوعة وبكل اللهجات العربية لبناني مصري عراقي ولهجة بيضاء وأخذ مني وقت كبير في الاختيارات والتجهيز والتنفيذ وكان كل عمل بمثابة جزء مهم حتي انتهينا منه والألبوم جاهز للإصدار قريباً إن شاء الله وأتمني أن يحظي بقبول واستحسان الجمهور الحبيب.الحمد لله انا أغني بكل اللهجات العربية بالإضافة للهجتي اللبنانية وهذا فضل من الله أن أغني اللهجة البيضاء البدوية بإتقان والخليجية والمصرية والحمد لله علي ذلك.أنصح أي مطرب يريد تعلم تلك اللهجات أن يسمع كثيرًا بتمعن ويغني بكل لهجة حتي يشعر بأنه يجيدها في الغناء وبكثرة الممارسة يشعر بالاتقان وأنصح بعدم الغناء بلهجة إلا بعد الممارسة والإتقان.انا أحب كل اللهجات العربية بعد لهجتي اللبنانية وخاصة اللهجة البيضاء التي عرفني جمهوري من خلالها وطبعا اللهجة المصرية لانني تعلمت علي أصوات الكبار منذ طفولتي مثل عبدالحليم وعبد الوهاب وأم كلثوم.السنجل أصبح لغة هذه المرحلة لكل النجوم من أجل التواجد والكل يحرص علي تقديم عمل سنجل من وقت للأخر أما الألبوم فهو يأخذ وقتاً كبيراً تحضير وتنفيذ ولكل منهما ميزته وقيمته لدي الفنان والجمهور."وأنا مارق مريت" هي المحطة الأهم في حياتي وكل ألبوم هو بمثابة محطة هامة في حياتي."خليك بقلب بيتك" هي أغنية المرحلة الحالية من أجل العبور من أزمة كورونا بسلامة وخير إن شاء الله.برامج اكتشاف المواهب مميزاتها أكثر بكثير من أي سلبيات لأنها متنفس مهم جداً المواهب الشابة تجد نفسها في تلك البرامج وانا أعتبر الجميع فائزون لأن تلك البرامج تضيف للموهبة الكثير من المميزات ولايوجد عمل كامل لابد من وجود بعض السلبيات ويعملون علي تلافيها كل عام للوصول لافضل حالة لبرامج المواهب.برامج مواهب الأطفال عندي أهم من الكبار لأنها تسلط الضوء من البداية علي المواهب الصغيرة حتي نعمل عليها ونقومها وننميها منذ الصغر لتصل للنجاح المنشود بطريقة علمية احترافية لأن التعامل مع الصغار يتطلب مقومات خاصة واحترافية وعلم وخبرة .أنا أعشق عبد الحليم حافظ منذ الصغر واعتبره أيقونة لاتتكرر وتربيت علي صوته وفنه الراقي كما أن وديع الصافي يعيش بداخلي واعتبره فنان فذ وله تاريخ محفور في قلبي وكل القلوب.نعم خضت تجربة اعتبرها جيدة في التمثيل وقلت كثيراً أنني لا امانع في خوض التجربة من جديد بشرط أن أجد الفكرة والموضوع والورق الجيد وباختصار لن أعود للتمثيل إلا إذا وجدت العمل الذي يضيف لي ويلقي احترام وتقدير جمهوري الحبيب.السوشيال ميديا أصبحت من لغات العصر وأنا كغيري من النجوم لا أنكر اهتمامي بها لأنها من وسائل التواصل مع الجمهور ولا ضرر في ذلك على الاطلاق ولها أيضاً مميزات وعيوب والشائعات تعودنا عليها وهي متواجدة في حياة كل النجوم لكني لا اعير لها لأنها لغة المرضي وأصحاب القلوب المريضة.اللون الشعبي في مصر له أسس وقواعد من زمن بعيد وله عمالقة أمثال محمد رشدي وعبد المطلب وعدوية وغيرهم من أصحاب المدارس الشعبية الراسخة أما تلك الظواهر اعتقد انها ظواهر وقتية ولا يصح الا الصحيح.المطرب الناجح عندي هو من يستطيع الحفاظ علي النجاح لانه الأصعب من النجاح وهو الذي يتمتع بالموهبة والذكاء والتواضع والقبول.العالم حقا يواجه أزمة كورونا وهي أزمة لم تعرف البشرية لها مثيل من قبل وكما نري الآلاف يفارقون الحياة في أكبر الدول وأصغرها ونحن الآن لا نملك إلا أن نطبق وصايا الصحة العالمية حتي تمر الازمة بسلام ووصيتي للجميع أرجوك خليك بالبيت وتحمل من أجل البشرية وأهلك ووطنكأنا أقوم بتنفيذ ما اوصي به الجميع وهي فرصة عائلية للتواجد مع العيلة مع الاحتفاظ بكل ماتوصي به الجهات الصحية ومن هنا أتوجه لكل الاطقم الطبية في كل مكان بالشكر والتحية والتقدير.دور الفنان هنا في هذه الأزمة لابد أن يكون إيجابي ولابد أن يكون قدوة للجميع وأن يساعد على المرور من تلك الازمة بسلام.طموحاتي لاتنتهي وليس لها حدود أنا دائما اسعي للنجاح واسعي للجديد واهتم دوما بفني وجمهوري الذي هو يمثل لي الحياة وأبذل كل جهدي من أجل هذا الجمهور الحبيب الذي يكتب تاريخ الفنان ولجمهوري الحبيب في كل مكان تحياتي وتقديري واحترامي.