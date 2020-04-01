فايلر: سعيد للغاية بتواجدي في مصر

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بالتواجد في القاهرة والعمل داخل القلعة الحمراء.





وأكد فايلر خلال استضافته على قناة "أون تايم سبورت"، أنه سعيد جدًا في مصر ولا يواجه أي قلق هنا، موضحًا أن الشعب المصري لطيف للغاية".





وتابع: " الشعب هنا لديه عاطفة ومشاعر كبيرة وحقيقية، أحظى هنا دائمًا بمنتهي الحب، أحب ذلك الشعب كثيرًا وتعودت على التعامل معه".





وأضاف: "أنا لا اتمنى إلغاء بطولة الدوري، بكل تأكيد سنشعر جميعًا بإحباط، لأن من الأفضل للجميع استمرار البطولة، حتى نهايتها".



