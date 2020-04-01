وفاة ممثل شهير بسبب مضاعفات إصابته بفيروس "كورونا"

توفي الممثل أندرو جاك أحد أبطال فيلم Star Wars بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





الممثل الراحل هو أحد أشهر مدربي اللهجات إضافة إلي مشاركته بالتمثيل في العديد من الأفلام منها فيلم بات مان الجديد وغيرها من الأعمال.





وعمل جاك كمدرب لهجة في مسلسل لورد أوف ذا رينجز وسلسلة أفلام حرب النجوم.





واستسلم للمرض في مستشفى بالقرب من لندن في حين اضطرت زوجته جابرييل روجرز للبقاء في الحجر الصحي في أستراليا غير قادر على وداعه شخصيًا.



