متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محنة كورونا بها منحة إذا نجحنا في استغلالها جيدًا على المستوى الاقتصادي، موضحًا أن المنتج المحلي أصبح لديه فرصة كبيرة على الإنتاج والمنافسة؛ لسد فجوة نقص المنتج الآسيوي والأوروبي.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"ـ إلى أن مصر من الدول التي ما زال الوضع الصحي بها آمن، متابعًا: "لن نصل إلى المرحلة التي وصل بها الدول الأخرى بفضل التكاتف".

وأضاف متحدث مجلس الوزراء، أن درجة الوعي المصري زادت خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحفاظ على عدد الإصابات اليومية أصبح أهم من فكرة الوصول لرقم ألف، معلقًا: "الوصول لرقم ألف مصاب بفيروس كورونا ليس هو المعيار، ولكن المعيار هو مدة الوصول له".

وكشف المستشار نادر سعد، حقيقة تغيير حظر التجوال، وتشديد إجراءات التقييد لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "الحظر لم يتغير وليس هناك تفكير في التغيير؛ لأن الوضع حتى الآن مرضي، ولكن ذلك لا يعني التراخي".

وأضاف "سعد" "لا تغيير في الوضع ولا تغيير، ولا نحتاج الآن إلى المزيد من إجراءات التقييد".


وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، اليوم، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالمقارنة بالوضع الوبائي في مصر فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.4 حالة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن ذلك المتوسط يدل على استقرار الوضع الوبائي في مصر حتى الآن.

كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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