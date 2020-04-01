فايلر: سأفكر في التعاقد مع عبدالله السعيد في هذه الحالة!

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إمكانية عودة عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي، إلى صفوف فريقه مجددًا خلال المواسم المقبلة.





وأكد فايلر خلال حواره مع قناة "أون تايم سبورت"، أنه يعلم أن اللاعب لديه مقومات جيدة وإمكانيات فنية رائعة ولكنه في النهاية هو لاعب في بيراميدز حاليًا.





وأضاف: "هو لاعب في بيراميدز في الوقت الحالي، وأعتقد أن من الصعب أن يترك ناديه، لكن لو رحل عن الفريق ولدي الفرصة في التعاقد معه ربما أُفكر في ذلك".



