عاجل.. فايلر يكشف عن شروطه لتجديد عقده مع الأهلي

وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شرطًا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسم آخر.





وأكد فايلر خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أنه يمتلك مع الأهلي عقدًا يحتوي على تجديد تعاقده في حال التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".





وتابع: "لدي شرط من أجل الاستمرار مع القلعة الحمراء، وهو أن أستمر بفريق العمل المُصاحب لي كاملًا، أنا سعيد جدًا بالتعامل مع جهاز فني رائع كذلك".



