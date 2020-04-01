فان بيرسي يختار أفضل 5 لاعبين زاملهم في مانشستر يونايتد

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:32 ص
فان بيرسي
فان بيرسي
محمد الدمتناوي


تحدث الهولندي روبين فان بيرسي، مهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق، عن أفضل خمس لاعبين زاملهم خلال تواجده مع الشياطين الحمر.

وكان فان بيرسي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2012، قادما من نادي أرسنال مقابل 22.5 مليون جنيه إسترليني.

وتحدث فان بيرسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قائلا:" يجب عليك أن تكون نفسك دائما، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين كانوا أقوياء، لأنهم عبروا عن طبيعتهم الخاصة".

وتابع:" نيمانيا فيديتش وريو فرديناند وريان جيجز وواين روني وباتريس إيفرا، أفضل خمس لاعبين زاملتهم في مانشستر يونايتد".

وأتم فان بيرسي:" اللاعبون يجب أن يتأقلموا مع فلسفة النادي، وليس أن يخلقوا فلسفة خاصة بهم.. إهتمام يونايتد في الوقت الحالي، ينصب حول معرفة ما إذا كان بإمكان المدرب، فرض فلسفته الخاصة على الفريق".

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