"الوزراء": لا نحتاج لمزيد من إجراءات التقييد في مواجهة "كورونا"





قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أزمة وباء كورونا المستجد، فرصة كبيرة للصناعة المحلية لسد فجوة نقص المنتج الآسيوي والأوروبي، مشيرًا إلى أن محنة كورونا بها "منحة" إذا نجحنا في استغلالها جيدًا على المستوى الاقتصادي.





وأضاف خلال اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن الدولة لازالت قادرة على تتبع كل المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي تم الإعلان عنها مسبقًا، موضحًا أن الحفاظ على عدد الإصابات اليومة بالفيروس بهذا المستوى أصبح الآن أهم من فكرة الوصول إلى الرقم 1000.





وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لم تعد هناك حاجة للمزيد من إجراءات التقييد، لافتًا إلى أن الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج سيكون في فنادق لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة.





وعلق المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أنباء انخفاض أسعار البنزين، مؤكدًا أن زيادة أسعار البنزين أو نقصها لن تتجاوز الـ10%.





يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وعُرضت هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الثلاثاء31 مارس 2020 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".



