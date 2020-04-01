الحجر المنزلي يتسبب في انهاء علاقة فنانة شهيرة بحبيبها

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
أكدت عدد من وسائل الإعلام نبأ انفصال النجمة ديميت أوزدمير عن رجل الأعمال يامان تاسيروغلو بعد علاقة قصيرة أثناء خضوعها للحجر المنزلي كإجراء وقائي لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، 

وصرحت  أوزدمير، بأنهما لا يناسبان بعضهما، خصوصا وأنها تعرفت على يامان أثناء انشغالها بتصوير مسلسلها "المنزل الذي ولدت فيه قدرك"، ولم يتسنَّ لها اللقاء به لفترات طويلة.

وأشارت إلا أن الحجر المنزلي ساعدها في معرفته عن قرب ليقرر الثنائي الانفصال بكل هدوء بعدما أصاب علاقتهما الفتور.



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