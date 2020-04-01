هل ينضم النمر الكولومبي "فالكاو" إلي الهلال السعودي؟

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:03 ص
الكولومبي راداميل فالكاو
الكولومبي راداميل فالكاو
علاء خليف


انتشرت أنباء عديدة خلال الساعات الماضية بشأن اقتراب الكولومبي راداميل فالكاو لاعب فريق جالطة سراي التركي، من الإنتقال لصفوف فريق الهلال السعودي خلال سوق الإنتقالات الصيفية، في أول تجربة عربية خلال مسيرته الكروية.

وحسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، أن الكولومبي فالكاو، أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى الهلال، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ولكنه اشترط أن يوافق ناديه التركي على العرض المقدم من النادي السعودي.

بالوتيلي يُمهد طريق فالكاو إلي الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية تركية أن نادي جالطة سراي فتح باب المفاوضات مع النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا الإيطالي لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "أقسام" التركية أن نادي جالطة سراي قطع شوطًا كبيرًا نحو التعاقد مع "بالوتيلي" لتدعيم خط هجوم الفريق التركي بالموسم المقبل، وذلك يفتح الباب أمام رحيل راداميل فالكاو إلي الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي.

ويأتي اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع الكولومبي "فالكاو" لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الفرنسي بافيتمبي جوميز والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ويمتلك عدة عروض مغرية للرحيل عن الزعيم.

ماذا قدم راداميل فالكاو مع جالطة سراي؟

انضم فالكاو صاحب الـ34 عامًا لصفوف نادي جالطة سراي في صيف 2019 قادمًا من موناكو الفرنسي بعد رحلة طويلة مع أعرق الأندية الأوروبية، وخاض مع الفريق التركي 20 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية (1314 دقيقة) سجل 10 أهداف وصنع هدف وحيد، وحصل على انذارين.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم الكولومبي حاليًا وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" 6 مليون يورو.

نجوم عالميون سبقوا "فالكاو" في الدوري السعودي

لن يكون "فالكاو" أول النجوم العالميين الذين يخوضون تجربة الاحتراف بالدوري السعودي، بل سبقه العديد من النجوم أبرزهم البلغاري ستويشكوف وخاض تجربة قصيرة مع النصر في أواخر التسعينيات، والبرازيلي بيبيتو ولعب مع اتحاد جدة عام 2002، ومواطنه دينيلسون الذي لعب ضمن صفوف النصر موسم 2006 - 2007.

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