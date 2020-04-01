ميسي: ماسون مونت بإمكانه أن يصبح أفضل لاعب في العالم

صرح ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، أن لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي الشاب، ماسون مونت، بإمكانه أن يصبح أفضل لاعب في العالم.









ويخوض مونت، صاحب الـ21 عاماً، موسمه الأولي في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، بعد أن قضى الموسم الماضي معاراً مع نادي ديربي كاونتي، في دوري الدرجة الأولى.





وقال ميسي في تصريحات، تناقلتها شبكة "فوتبول لندن" البريطانية: "شاهدته في عدة مناسبات هذا الموسم، يمتلك القدرة لأن يصبح رقم 1 في العالم".









ويعد مونت أحد أبرز اللاعبين الموهوبين في إنجلترا حالياً، بفضل تطور موهبته بشكل كبير، فضلاً عن صغر سنه.









وخاض اللاعب 41 مباراة مع الفريق هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرى.





كما تم إستدعاء اللاعب للمنتخب الإنجليزي الأول، حيث شارك في أولى مبارياته أمام منتخب بلغاريا في سبتمبر الماضي ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، في اللقاء الذي حسمه منتخب الأسود الثلاث برباعية دون رد.



