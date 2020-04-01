"يارب دايما مطلعين عنيكي".. أحمد دواد يحتفل بعيد زواجه من علا رشدي





ونشر دواود، صور لهما عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، فيك وعلق على الصور قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا إم العيال يا عشرية ويارب دايما مستحملين بعض"



وأضاف "ويارب يخليكي ليا ولميلا ودزوي ودايما مطلعين عنيكي وعقبال العمر كله مع بعض ان شاء الله، عشر سنين جواز".



يشار إلي أن أحمد دواد، تزوج من الفنانة علا رشيدي؛ بعد قصة حب طويلة في عام ٢٠١٠ وأنجب منها ولد وبنت.



وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال أحمد دواد، في الدراما مسلسل "زي الشمس" الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019، وحقق المسلسل نجاح كبير، وشاركته في بطولتة.









احتفل الفنان أحمد دواد، بالسنة الـعاشرة لعيد زواجه من الفنانة علا رشدي، موجه لها رسالة خاصة يعبر عن حبه الشديد لها.