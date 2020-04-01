حوادث نجوم كرة القدم في زمن "كورونا".. آشلي كول وبواتينج أبرز الضحايا









بينما ينشغل العالم بالمعركة الشرسة ضد فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حالة شلل تام في كافة مجالات الحياة وخاصة النشاط الرياضي، تعرض عدد من نجوم كرة القدم لحوادث مختلفة خلال الأيام الماضية، بين سرقات وحوادث سيارات بشكل غير متوقع.





ويتوقف النشاط الرياضي والبطولات الكروية في معظم دول العالم خلال الفترة الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم، وتسجيله عشرات الآلاف من الإصابات والوفيات، كما أصاب الفيروس اللعين عدد من نجوم الساحرة المستديرة وقضي على حياة آخرين.





وبعيدًا عن ضحايا فيروس كورونا من الرياضيين، نرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي تعرض لها نجوم كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، سواء حوادث سيارات أو سطو مسلح:-





نجم بايرن ميونيخ ينجو من الموت المُحقق





يأتي نجم بايرن ميونيخ الألماني جيروم بواتينج على رأس قائمة ضحايا الحوادث من نجوم الساحرة المستديرة، حيث تعرض اللاعب لحادث سير مروع صباح الثلاثاء 31 مارس، بمنطقة فوجتلاند، وذلك بسبب عاصفة مفاجئة أفقدته السيطرة على سيارته.





وأكدت تقارير صحفية ألمانية أن "بواتينج" لم يتعرض لأي إصابات نتيجة الحادث، ولكن سيارته تضررت وسوف يحتاج 25 ألف يورو لإصلاح التلفيات بها.





حادث تصادم يكشف خداع نجم أستون فيلا





كما تعرض جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي لحادث سير، بعدما اصطدم اللاعب بسيارته بـ 3 سيارات مصطفة خلال عودته من حفل بمنزل أحد أصدقائه في ساعة متأخرة من يوم الإثنين الماضي.





وكشف هذا الحادث عن خداع "جريليش" لجماهيره بعدما نشر فيديو يطالبهم بالبقاء في منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يكسر هو العزل المنزلي لحضور حفل بمنزل أحد أصدقائه.





وقرر نادي أستون فيلا توقيع عقوبة علي لاعبه جاك جريليش بعدما قام بكسر العزل المنزلي المفروض على لاعبي الفريق ضمن الإجراءات الوقائية لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.





سرقة مجوهرات من منزل نجم إنجلترا السابق





بينما هاجم مجموعة من الملثمين منزل أشلى كول، الظهير الأيسر السابق للمنتخب الإنجليزي، وقاموا بسرقة مجوهرات ثمينة لزوجة اللاعب، ولم يتعرض اللاعب وزوجته لأي أذي من عملية السطو.





ولم تستطيع قوات الشرطة الوصول للجناة حتي الآن، ولا تزال التحقيقات مستمرة.





العناية الإلهية تنقذ لاعب الهلال السعودي





تعرض حمد العبدان، لاعب نادي الهلال السعودي، لحادث مروري يوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة اللاعب ببعض الجروح والكدمات الطفيفة، كما ظهر وهو يضع مثبتا طبيا على رقبته، مع بعض الجروح، لكن حالته جيدة، بينما تعرضت سيارته لتلفيات كبيرة جراء الحادث.





سرقة قمصان نجوم العالم من منزل نجم باراجواي





اقتحم مجموعة من اللصوص منزل نجم منتخب باراجواي إدجار بينيتيز، وقاموا بسرقة مجموعته التي لا تقدر بثمن من قمصان المنتخبات الدولية، والتي جمعها خلال مسيرته في كرة القدم من خلال تبادل قميصه مع نجوم العالم.





وذكرت تقارير صحفية أن نجم منتخب بارجواي جمع خلال مسيرته أكثر من 1000 قميص بينهم قمصان للعديد من النجوم مثل رونالدينيو وليونيل ميسي وبول بوجبا، واستطاعت الشرطة الوصول لـ65 قميصًا فقط من المسروقات بعض القبض على اثنين من اللصوص المتورطين في السرقة، ويتبقي قرابة الـ900 قميصًا لم يتم الوصول إليها.





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