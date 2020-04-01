"مين دي وبتشتغل ايه!؟"..تعليق ناري من إلهام شاهين على إيناس عز الدين بعد ادعائها إصابتها بـ"كورونا"









علقت الفنانة إلهام شاهين، عن واقعة ادعاء المطربة إيناس عز الدين إصابتها بفيروس "كورونا" والتي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي









وعلقت إلهام شاهين على هذه الواقعة قائلة "مين دي بتشتغل إيه.. أنا معرفهاش ولا عمرى سمعت عنها".









واستكملت حديثها قائلة: "الحقيقة معنديش فكرة عنها ولا أتابع السوشيال ميديا ولا أحبها ولا أحترم أي مواطن يشوه سمعة بلده لأي سبب كان".









واختتمت حديثها قائلة: "أرجو ألا يعطي الإعلام أهميه لهؤلاء لأنه من تساهم في شهرتهم ويساعدهم فى تحقيقها بإعطاءهم أهمية في غير محلها كما يروج لتفاهتهم".





يشار إلى أن إيناس عز الدين ظهرت في فيديو مباشر عبر حسابها تعلن فيه إصابتها بفيروس كورونا، الأمر الذي كسبت بسببه تعاطف الجمهور، ليتفاجيء الجميع في اليوم الثاني أن النتيجة سلبية.