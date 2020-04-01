إلهام شاهين لـ"الفجر الفني" في ذكرى وفاة "حليم": هذه أغنيتي المفضلة للعندليب الأسمر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن حبها الشديد للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 48 عامًا في مثل هذه الأيام.

وقالت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إن العندليب، أحد أهم المطربين المفضلين لديها والتي لا تزال تستمع له حتى الآن.

ولفتت إلى أنها تحب جميع أغانيه وأعماله السينمائية ولكن الأغنية الأقرب إلى قلبها أغنية "قارئة الفنجان"، معللة ذلك بأن كلماتها ولحنها مميزين، ويجذبوا انتباه من المستمعين.

يشار إلى أن العندليب قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من مائتي أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، لفت نجاحه الموسيقي الأنظار إليه وقام ببطولة 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها (لحن الوفاء) في عام 1955، وآخرها فيلم (أبي فوق الشجرة) في عام 1969، من أبرز أغنياته (قارئة الفنجان، سواح، زي الهوا، جبار)، توفي في عام 1977 خلال رحلة علاجه في العاصمة البريطانية.


يذكر أن إلهام شاهين انتهت من تصوير فيلمها الجديد "حظر تجوال"، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأحمد مجدي وأمينة خليل وكامل الباشا، ويشهد عودة النجمة إلهام شاهين إلى السينما، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاث سنوات.

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