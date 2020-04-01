بسبب كورونا.. "أوباما" يؤنب ترامب

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وجه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لومًا مبطنًا للرئيس الحالي دونالد ترامب، بسبب تصاعد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، محذرا من عواقب "إنكار التحذيرات" بشأن الفيروس، وفق ما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.



وكتب "أوباما"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد رأينا جميعًا بكثير من الخشية عواقب هؤلاء الذين أنكروا التحذيرات من حصول جائحة"، مضيفا: "لا يمكننا تحمّل المزيد من العواقب المترتبة على إنكار التغير المناخي. علينا جميعًا، وخاصة الشباب، أن نطالب حكومتنا بالأفضل على كلّ المستويات، والانتخابات هذا الخريف".



وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 865 حالة وفاة، في يوم واحد، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته جامعة جون هوبكنز الأمريكية.



وارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 188 ألفًا، وبلغ عدد الوفيات 3883 حالات وفاة.



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من الدول، وأحدث هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 858 ألف مصاب، وقتل نحو 42 ألف شخص، بينما تعافى نحو 177 ألف شخص.



وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.



وأضاف أن الوزارة سجلت 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.