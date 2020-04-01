إنتر ميلان يحسم قراره بشأن لاوتارو مارتينيز

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:02 ص
علي ماهر حلمي


قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي حسم قراره بشأن رحيل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وسط إهتمام كبير من نادي برشلونة الاسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة لاجازيتا الإيطالية:"التقى مسؤولو نادي إنتر ميلان الإيطالي مع ممثلي اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وأخبروهم أن الصيف المقبل قد لا يكون أنسب وقت لرحيل لاوتارو، في ظل أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها الاقتصادي على الأندية".

وأضافت الصحيفة الإيطالية:"طلب نادي إنتر ميلان الإيطالي من لاوتارو مارتينيز حل وسط وهو البقاء لموسم آخر، مع الإبقاء على الشرط الجزائي في عقده كما هو، ولن يتم وقف العمل به عقب أول أسبوعين من يوليو عام 2020، كما هو منصوص عليه مشيرة أن هناك عدم اهتمام إنتر ميلان باجراء صفقات تبادلية لبيع مهاجمه الأرجنتيني".

واختتم التقرير ان هناك رغبة من نادي برشلونة الاسباني في عرض لاعبين أو ثلاثة ضمن الصفقة لتخفيض ثمن بيع لاوتارو، ولكن إدارة نادي إنتر لن تهتم بذلك، وسيتمسك بقيمة الشرط الجزائي، إذا كان اللاعبون المعروضون خارج اهتمامات النادي الإيطالي.

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