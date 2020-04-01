رئيس برشلونة يطمئن الجماهير علي صفقات الصيف

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:07 ص
رئيس برشلونة وميسي
رئيس برشلونة وميسي
علي ماهر حلمي


طمأن رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا بارتوميو جماهير النادى الكتالوني علي صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال رئيس برشلونة:"لا أستطيع أن أتحدث عن أسماء بعينها، لكن برشلونة سيكون في السوق، وعلى استعداد لجلب الصفقات التي يراها مناسبة بالطبع، ستكون لدينا القدرة، وأكرر، نحن النادي الذي لديه أكبر عائد في العالم".

وأضاف بارتوميو:"برشلونة هو أكبر نادي في العالم، صحيح أن الإيرادات انخفضت، لكن هذا ينطبق على كل الأندية أيضًا أولئك الذين يقولون إن برشلونة يعاني ماديًا، أخبرهم أنه في النهاية، في 30 يونيو سنستمر في أن نكون النادي الذي حقق أكبر عائد، ولكن أقل من الأعوام الماضية، لأن الجميع تراجع".

يذكر أن فيروس كورونا الجديد تسبب في إيقاف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى مثل بطولة الدوري الاسباني الممتاز والدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

أخبار تهمك

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث التموين يكشف عن مفاجأة جديدة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 18 ساعة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 13 ساعة

"مين دي وبتشتغل ايه!؟"..تعليق ناري من إلهام شاهين على إيناس عز الدين بعد ادعائها إصابتها بـ"كورونا"

منذ ساعة و نصف

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "ترامب" يحذر الأمريكيين من "أيام صعبة".. ويعد بمليارات الدولارات

منذ حوالي 5 ساعات

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. بكاء النجمة يسرا في بث مباشر على الهواء (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

11:36 م

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

02:45 ص

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم