رئيس برشلونة يطمئن الجماهير علي صفقات الصيف









طمأن رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا بارتوميو جماهير النادى الكتالوني علي صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال رئيس برشلونة:"لا أستطيع أن أتحدث عن أسماء بعينها، لكن برشلونة سيكون في السوق، وعلى استعداد لجلب الصفقات التي يراها مناسبة بالطبع، ستكون لدينا القدرة، وأكرر، نحن النادي الذي لديه أكبر عائد في العالم".





وأضاف بارتوميو:"برشلونة هو أكبر نادي في العالم، صحيح أن الإيرادات انخفضت، لكن هذا ينطبق على كل الأندية أيضًا أولئك الذين يقولون إن برشلونة يعاني ماديًا، أخبرهم أنه في النهاية، في 30 يونيو سنستمر في أن نكون النادي الذي حقق أكبر عائد، ولكن أقل من الأعوام الماضية، لأن الجميع تراجع".



