الزمالك يوضح موقفه من ضم فتحي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:11 ص
عبد القادر عرابي


كذب مصدر مسؤول في جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دخول الفريق في مفاوضات، لضم نجم الأهلي ومنتخب مصر الأول، أحمد فتحي.


وتدور المفاوضات بين النادي الأهلي وفتحي حالياً، من أجل جديد عقد اللاعب المخضروم، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


وصرح المصدر: "أحمد فتحي ليس ضمن حسابات نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، والزمالك لم يتدخل من قريب أو بعيد لضم فتحي".

وتابع المصدر: "نادي الزمالك أعلن منذ فترة أنه لن يتدخل في مفاوضات لضم الرباعي الكبير شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور، والنادي ليس علاقه بتجديد عقده مع الأهلي من عدمه".


واجتمع اللاعب أمس الإثنين بلجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ولم يتوصل الطرفان لصيغة اتفاق حول تجديد العقد حتى الآن.


وأمهل فتحي النادي الأهلي 48 ساعة حتى يرد على عرضه الأخير بالتجديد، والذي تضمن حصول فتحي على مبلغ 10 مليون جنيه في الموسم بالإضافة لمبلغ مليون جنيه نظير الإعلانات، على أن يكون العقد لمدة عامين.


وتشير بعض التقارير لإمتلاك فتحي عرض من نادي بيراميدز، يتضمن توقيعه لمدة 3 مواسم.

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