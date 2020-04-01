مانشيستر يونايتد يزاحم ليستر سيتي على ضم كوتينيو في الصيف

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:15 ص
كوتينيو
كوتينيو
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الثلاثاء عن اشتعال الصراع بين الناديين الإنجليزيين مانشستر يونايتد وليستر سيتي على ضم الاعب البرازيلي كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

صراع ضم فليب كوتينيو في الصيف

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن فريقي مانشستر يونايتد وليستر سيتي أحدث المهتمين بضم الاعب البرازيلي كوتينيو مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وتنتهي إعارة البرازيلي كوتينيو إلى بايرن بنهاية الموسم الحالي، حيث أضافت التقارير الصحيفة أن إدارة الفريق البافاري لا ترغب في تفعيل بند أحقية الشراء، لذلك سيعود اللاعب إلى برشلونة، الذي يرغب في التخلص منه.

وتابعت الصحفية الإسبانية أن بالرغم من رحيل فليب كوتينيو الغريب عن فريق ليفربول إلى برشلونة الإسباني إلا أن إدارة مانشستر يونايتد لا تمانع التعاقد مع النجم البرازيلي.

كذلك يسعى ليستر سيتي لضم كوتينيو إلى صفوفه، رغم علمه بصعوبة إقناع اللاعب بالانضمام إليه.

ويعتمد ليستر في ضم كوتينيو على مدربه برندان رودجرز، والذي أشرف على تدريب اللاعب البرازيلي خلال توليه قيادة ليفربول.

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