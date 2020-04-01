عاجل.. وفاة أسطورة موسيقى الجاز والاس روني بعد إصابته بـ"كورونا"

وجاءت الوفاة بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الخبر ليديا ليبمان، المسؤولة الإعلامية لرونى، فى بيان أرسلته لـشبكة CNN.

وقالت "أشعر بالحزن لتأكيد وفاة عازف البوق وأسطورة الجاز والاس رونى (59 عامًا) بسبب مضاعفات كوفيد-19 هذا الصباح. تتطلع العائلة إلى تكريم والاس ومساهماته الموسيقية بمجرد أن يحدث هذا الوباء".