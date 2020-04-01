عاجل.. وفاة أسطورة موسيقى الجاز والاس روني بعد إصابته بـ"كورونا"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:34 ص
بوابة الفجر

تناقلت وسائل الإعلام منذ دقائق قليلة نبأ وفاة، أسطورة موسيقى الجاز والاس رونى، داخل المركز الطبى لجامعة سانت جوزيف بولاية نيو جيرسى الأمريكية.

وجاءت الوفاة بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الخبر ليديا ليبمان، المسؤولة الإعلامية لرونى، فى بيان أرسلته لـشبكة CNN.

وقالت "أشعر بالحزن لتأكيد وفاة عازف البوق وأسطورة الجاز والاس رونى (59 عامًا) بسبب مضاعفات كوفيد-19 هذا الصباح. تتطلع العائلة إلى تكريم والاس ومساهماته الموسيقية بمجرد أن يحدث هذا الوباء".


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