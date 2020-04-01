برشلونة يستهدف نجم باريس سان جيرمان

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:48 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علاء خليف
يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة يسعي للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي ليفين كورزاوا ظهير أيسر فريق باريس سان جيرمان، لتدعيم الجبهة اليسري بالفريق الكتالوني.

ويأتي اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع "كورزاوا" لتدعيم الجبهة اليسري بجانب جوردي ألبا، في ظل اقتراب جونيور فيربو من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيف.

وينتهي عقد ليفين كورزاوا مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ويريد الرحيل عن صفوف النادي الباريسي.

وينافس برشلونة لضم "كورزاوا" عدد من الأندية الأوروبية أبرزها، أرسنال، وليفربول وانتر ميلان.

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