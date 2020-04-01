الزمالك يجس نبض أحد طيور الأهلي المهاجرة









ذكرت تقارير صحفية مقربة من نادي الزمالك، أن النادي الأبيض يستهدف ضم أحد نجوم الأهلي المعارين، لضمه في سوق الإنتقالات الصيفية القادم.





وأشار أحد المصادر المقربة من جهاز الكرة بالنادي، أن الزمالك يسعى لضم محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، والمعار لنادي إنبي.





وتألق شريف في إعارته مع إنبي لهذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف في مشوار الفريق البترولي في الدوري أحدها في مرمى الزمالك، جعلته يحتل المركز الثاني بين هدافي الدوري المصري الممتاز خلف عبد الله السعيد.





وأوضح المصدر، أن جهاز الكرة بالزمالك تواصل مع اللاعب، لإقناعه بطلب الرحيل عن الأهلي، ومن ثم الإنتقال لنادي الزمالك خلال الموسم القادم.





وتلقى شريف إشادة من الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي أشرف على تدريب محمد شريف، حينما كان يدرب المارد الأحمر.



