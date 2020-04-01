تخطيط الأهلي تظهر العين الحمراء لقائد الفريق









تعيش لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح حالة من الاستياء والغضب الشديدين بسبب مماطلة أحمد فتحي ظهير الأحمر في حسمه ملف التجديد.





مفاوضات تجديد أحمد فتحي





وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن رفض أعضاء لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح طريقة تعامل أحمد فتحي في المفاوضات، بعد رفضه التوقيع وطلبه 48 ساعة للرد على عرض إدارة الأحمر.





وأضافت التقارير الصحيفة أن البعض داخل اللجنة يرى أن الأهلى لا يعامل بهذه الطريقة من أى لاعب مهما كان اسمه وتاريخه داخل جدران القلعة الحمراء.





عرض الأهلي





وكانت إدارة الأهلي قد عرضت على أحمد فتحي الحصول على