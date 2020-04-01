الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:37 ص
محمد جمال
إستقر النادي الأهلي على بديل الظهير الأيمن للفريق أحمد فتحي، فى حال رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.
ولم يحسم أحمد فتحي موقفه من التجديد مع الأهلي لسنوات قادمة، بعدما أعطي النادي الأهلي مهلة 48 ساعة تنتهي، اليوم، الخميس، من أجل معرفة قرار فتحي النهائي من التجديد أو الرحيل عن صفوف الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
ودخل رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز فى حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، والذى أبدوا الإعجاب به وبمستواه مع فريقه خلال الفترة الماضية مما جعله يدخل دائرة المرشحين لخلافة فتحى.
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