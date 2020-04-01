الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:37 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد جمال


إستقر النادي الأهلي على بديل الظهير الأيمن للفريق أحمد فتحي، فى حال رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ولم يحسم أحمد فتحي موقفه من التجديد مع الأهلي لسنوات قادمة، بعدما أعطي النادي الأهلي مهلة 48 ساعة تنتهي، اليوم، الخميس، من أجل معرفة قرار فتحي النهائي من التجديد أو الرحيل عن صفوف الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ودخل رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز فى حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، والذى أبدوا الإعجاب به وبمستواه مع فريقه خلال الفترة الماضية مما جعله يدخل دائرة المرشحين لخلافة فتحى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بديل فتحي

أخبار تهمك

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| "ترامب" يحذر الأمريكيين من "أيام صعبة".. ويعد بمليارات الدولارات

منذ حوالي 6 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 12 ساعة

رسميا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تنسحب من القضية

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 10 ساعة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 4 ساعات

"مين دي وبتشتغل ايه!؟"..تعليق ناري من إلهام شاهين على إيناس عز الدين بعد ادعائها إصابتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: 4 لاعبين مهددين بالرحيل بأمر فايلر.. تحديد خليفة أحمد فتحي.. بشرى سارة قبل مواجهة طنطا

مفاجأة.. بعد خطف نجم الزمالك الأهلي يستهدف لاعب بيراميدز

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

بعد عاشور وإكرامي.. فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

11:36 م

عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

06:31 ص

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

02:45 ص

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم