الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي









إستقر النادي الأهلي على بديل الظهير الأيمن للفريق أحمد فتحي، فى حال رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.





ولم يحسم أحمد فتحي موقفه من التجديد مع الأهلي لسنوات قادمة، بعدما أعطي النادي الأهلي مهلة 48 ساعة تنتهي، اليوم، الخميس، من أجل معرفة قرار فتحي النهائي من التجديد أو الرحيل عن صفوف الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



