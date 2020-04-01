برشلونة يبحث عن مدافع بمواصفات خاصة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:43 ص
برشلونة
برشلونة
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن بحث برشلونة عن مدافع بمواصفات خاصة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الصفوف.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن البارسا يبحث عن مدافع يلعب بقدمه اليسري ويجيد اللعب فى مركز الظهير الأيسر أيضًا.

وكان الظهير النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني والذى سينتهي تعاقده مع العملاق الباڤاري بنهاية الموسم الجاري يدخل فى حسابات الفريق الإسبانى خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب الشاب باو توريس مدافع فياريال دخل دائرة المرشحين للبارسا، خلال الفترة القادمة، خاصة أن اللاعب لعب فى صفوف منتخب إسبانيا نوفمبر الماضي.

ولكن تتوقف الصفقة بعدما يحسم برشلونة رحيل مدافعيه صامويل اومتيتي وجونيور فيربو والذى خرجوا من حسابات كيكي سيتين المدير الفنى للبارسا.

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