أصالة تكشف فوائد "كورونا" بالنسبة لها

قالت المطربة أصالة نصري، إنها استغلت أزمة فيروس "كورونا" في الجلوس في المنزل على مدار اليوم لكي تفكر في حياتها بشكل آخر.





وأشارت إلى أنها حاليا تصنع أحلى ذكريات مع أبنائها لكي تقترب منهم بصورة أكبر.





وقالت إنها كانت فى البداية غير قلقة من أزمة انتشار كورونا، وكانت تعتبر أن الفيروس مجرد دور برد والناس تضخم لأمور، ولكنها اكتشفت فيما بعد مدى خطورته، وقررت التعامل معه بشكل آخر.





وتابعت أن هذه الأزمة جعلت حياتها أهدأ، من حيث ممارستها للرياضة بانتظام، وقرارها الالتزام بالصلاة.



