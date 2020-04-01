ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل "حكايات بنات4"

















دارت أحداث الحلقة العاشرة، حول مشكلة جايدا، الخاصة بصفحتها على إنستجرام، عائشة في تحدي جديد مع أيمن الجيار، جميلة في عالم خاص مع فارس، طلاق نور من مروان بسبب مرض والدته.يرصد "الفجر الفني" ملخص الحلقة العاشرة من "حكايات بنات 4"..1- مر عشر أيام على طلاق نور من مروان، ونور لا تستوعب فكرة الطلاق، لأنها كانت ذاهبة له بعشم، ولم تتوقع أن يخذلها ويطلقها بهذا الشكل.2- عائشة تستعد لسباق السيارات الخاص بها، فهي في تحدي مع أيمن الجيار، ومع كل شخص لم يؤمن بحلمها، وتسعي لتثبت لهم جميعاً أنها مؤمنة بحلم وهدف.3- والدة جميلة تترك جميلة بمفردها في المنزل، وتسافر مع شقيقتها فريدة، حتى تخرجها من الحزن والقلق، الذي جاء لها بعد اكتشاف خيانة خطيبها لها.4- جايدا إلى حد ما وجدت حل لمشكلة الصفحة الخاصة بها، بمساعدة صديق رامي، وبدأت تفكر في أفكار جديدة لتصبح الصفحة كما كانت من قبل.5- بينما ثائر مهتم بنور، فهو يسأل عنها صديقه مهاب، الذي أخبره أن نور تتواجد هى وأصدقائها في السباق مع صديقتهم عائشة، ثم بعد ذلك لمح مهاب عن صديقته فريدة، ويبدو أن مهاب معجب بها، الأمر الذي دفع ثائر أن يحكي له عنها كثيراً، حتى يوفق بينهما، وفى هذه اللحظة تأكد ثائر أن العلاقة بينه وبين فريدة لم تكن حب.6- عمرو يتشاجر مع خطيبته لميس، بعد أن تتطاولت عليه وعلى ابنة شقيقه "عائشة"، وقرر أن ينفصل عنها، وهذا ما أخبره إلى شقيقه الكبير إبراهيم، الأمر الذي دفع شقيقه أن يرفع صوته عليه، ويقول له لابد أن هذه الجوازة تتم من أجل العمل.7- عائشة تحقق جزء من حلمها، لذلك تقترح جميلة على أصدقائها أن يذهبا إلى صحراء لقضاء وقت ممتع مع بعضهم البعض، وبالفعل يسافروا.8- جايدا تكتشف أن وراء الهجوم الشديد عليها في الصفحة هو صديقها القديم حسام، وذلك بعد أن أخبرتها شيرين صديقة حسام أيضاً القديمة، وقالت لها أنه رأت حسام وهو يدفع للبنات مال، من أجل أن يهاجموها على الصفحة.9- ثائر مهتم ب"نور" بدرجة كبيرة يفكر فيها، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بها، ولكن هاتفها كان مغلق، ثم بعد ذلك يتصل ب"فريدة"، ويطلب منها أن يخرج معها في مكان، ليتحدث معها في أمور كثيرة.10- نور تتفاجأ أن الذي اتصل بها هو ثائر وليس زوجها السابق مروان، الأمر الذي يجعلها تشعر بأنها حتى الآن لم تستوعب فكرة طلاقها.مسلسل "حكايات بنات 4" تدور أحداثه في فكرة مناقشة قضايا الفتيات، ومن بطولة" أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، حازم إيهاب، رمزي لينر، محمد يسري، أحمد حسين، مي حسين، أحمد كرارة، كريم العمري وغيرهم، و من تأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، مايان هاني، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.