فايلر يرحب برحيل صالح جمعة لـ " الزمالك"









رحب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لرحيل صالح جمعة لاعب وسط الفريق حتي لو كان لـ الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ولم يدخل جمعة فى قائمة أى مباراة للنادي الأهلي منذ قدوم فايلر سبتمبر الماضي ولم يتدرب طع الفريق وخرج تمامًا من حسابات السويسري.





وأكد فايلر أن خلافه مع صالح جمعة فني بحت، لأنه لاعب لا يحب سوى الاحتفاظ بالكرة ويرفض التعاون مع زملائه خلال تصريحات تلفزيونية.





وقال فايلر فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة " اون تايم سبورت" :" تناقشت بوضوح مع صالح وطالبته بالعودة لمستواه، لكنه لم يستجب هو يعانى مشكلة ذهنية تتعلق بقلة التركيز.



