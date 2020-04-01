فايلر يرحب برحيل صالح جمعة لـ " الزمالك"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:19 ص
محمد جمال


رحب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لرحيل صالح جمعة لاعب وسط الفريق حتي لو كان لـ الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

ولم يدخل جمعة فى قائمة أى مباراة للنادي الأهلي منذ قدوم فايلر سبتمبر الماضي ولم يتدرب طع الفريق وخرج تمامًا من حسابات السويسري. 

وأكد فايلر أن خلافه مع صالح جمعة فني بحت، لأنه لاعب لا يحب سوى الاحتفاظ بالكرة ويرفض التعاون مع زملائه خلال تصريحات تلفزيونية. 

وقال فايلر فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة " اون تايم سبورت" :" تناقشت بوضوح مع صالح وطالبته بالعودة لمستواه، لكنه لم يستجب هو يعانى مشكلة ذهنية تتعلق بقلة التركيز.

وأكد المدرب السويسري أنه لا يمانع رحيل صالح جمعة إلى نادي الزمالك مطلقاً مؤكداً أنه من الأفضل لصالح الرحيل لأي فريق آخر للحصول على فرصة المشاركة.

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