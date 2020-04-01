عاجل.. تجاوز وفيات كورونا في الولايات المتحدة 4 آلاف حالة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:31 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
ذكرت قناة الغد الفضائية، بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كوورنا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4 آلاف حالة.

وفي وقت سابق، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 865 حالة وفاة، في يوم واحد، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 188 ألفًا، وبلغ عدد المتعافين 7251 حالة.

يذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن ولاية كولورادو منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بها، فيما تجاوزت الوفيات في البلاد 2100 حالة واقتربت الإصابات من 120 ألف شخص.

ورفض ترامب فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما تطرق إلى ذلك في وقت سابق لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة فعلت الكثير لإبطاء انتشار فيروس كورونا خارج الصين، مضيفا أنه لولا ذلك لكانت هناك آلاف الوفيات أكثر من العدد الحالي، مؤكدا أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيبلغ ذروته خلال أسبوعين. 

وحذر من أنه إذا لم يلتزم الشعب الأمريكي بقواعد التباعد الاجتماعي فسيكون هناك عدد هائل من الوفيات بفيروس كورونا، مشددا على تمديد فترة العمل بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا حتى نهاية أبريل. 

وتابع ترامب: منظومتنا الصحية ظلت منهارة خلال سنوات الإدارات السابقة ولكنها الآن على درجة أفضل من الاستعداد، مضيفا أنه تم إجراء الكثير من الفحوصات، ما جعلنا نكتشف عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا. 

وأضاف ترامب أنه تم إرسال الكثير من المساعدات إلى إيطاليا للوقوف بجانبها في مواجهة انتشار فيروس كورونا 

وكان الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي الأحد، إن فيروس كورونا المستجد "ينتشر أسرع مما نتصور"، مضيفا أنه تم إرسال العديد من أجهزة التنفس الصناعي لولايتي لويزيانا ونيوجيرسي وسنرسل الأدوات الطبية لنيويورك لمواجهة فيروس كورونا. 

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من الدول، وأحدث هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 858 ألف مصاب، وقتل نحو 42 ألف شخص، بينما تعافى نحو 177 ألف شخص.

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