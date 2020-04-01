أياكس يلغي عقد نوري بعد إفاقته من الغيبوبة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:36 ص
عبدالحق نوري
عبدالحق نوري
محمد الدمتناوي


أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، عن إلغاء عقد الدولي المغربي عبد الحق نوري، بعد ساعات قليلة من إفاقته من الغيبوبة التي تعرض لها.

وكان عبد الحق نوري قد تعرض لنوبة قلبية خلال مباراة ودية في منتصف عام 2017.

حيث نقلت شبكة "رويترز" عن وسائل إعلام هولندية، أن أياكس أمستردام ظل يدفع عقد نوري خلال النوبة القلبية، ولكن ألغى العقد المقرر تجديده في يوليو المقبل.

وكان أياكس أمستردام قد أعلن عن عدم تقديمه رعاية طبية غير كافية للاعب في الميدان، أثناء إصابته في مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني في يوليو 2017 في النمسا.

وكان فان دير سار، المدير العام لأياكس، قد تحدث عن 2018 قائلا: "إننا ندرك مسؤوليتنا عن عواقب ذلك".

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