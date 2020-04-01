مفاجأة بشأن تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:56 ص
ليفربول
ليفربول
محمد الدمتناوي


يواجه فريق ليفربول أزمة بشأن إيقاف كل الأنشطة الرياضية في العالم خلال الفترة الحالية، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

حيث كان يفصل ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تحقيق الفوز في مبارتين فقط، ولكن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تعطيل تتويج الريدز باللقب الغائب عن الفريق منذ 30 عاماً.

وبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فى التحدث مع الاتحادات الأهلية فى القارة الأوروبية، من أجل تجهيز الأندية التي ستمثلها في المنافسات الأوروبية الموسم المقبل.

وجاءت خطوة الاتحاد الأوروبي بشأن مخاطبة الاتحادات الأهلية وتحديد أسماء الأندية التى ستشارك فى المنافسات الأوروبية الموسم المقبل، بعد المؤشرات القوية التي أفادت بإلغاء الدوريات بسبب فيروس كورونا.

وهناك حالة من القلق داخل فريق ليفربول، بسبب إمكانية إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي، وضياع حلم الفريق في التتويج بلقب البريميرليج، بعد إنتشار فيروس كورونا بشكل كبير في إنجلترا خلال الأيام الماضية. 

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